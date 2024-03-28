葉詠捷加入台鋼雄鷹 擔任二軍助理投手教練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒新軍台鋼雄鷹隊今年加入一軍戰場，雄鷹球團今天宣布簽下前兄弟象投手葉詠捷，擔任二軍助理投手教練，在職棒、基層都有教練經驗的他，睽違近10年再度重返中職體系。

台鋼雄鷹31日將迎來隊史一軍首戰，今年二軍賽季則是4月2日在中信園區展開，由去年拿下總冠軍的台鋼雄鷹二軍迎戰中信兄弟二軍。雄鷹隊球團今天宣布，簽下前兄弟象投手葉詠捷擔任二軍助理投手教練，強化教練團陣容，球衣背號72號。

葉詠捷曾是兄弟象投手教練、中信兄弟牛棚教練、中信兄弟投手助理教練，之後到母校穀保家商擔任投手教練，2016年重拾手套再度站上投手丘，以選手身分加盟新北市成棒隊、兼任投手教練，直到2022年還有登板紀錄。卸下選手身分後，葉詠捷去年加入新北市新埔國中擔任教練。

加入台鋼雄鷹團隊，葉詠捷表示，預先做了許多功課，對投手群有基本了解，未來將與教練團一同培養年輕選手，「會運用我的所學，最重要是怎麼給選手方向，還有跟教練團、體能教練、防護員溝通與配合，掌握選手狀況，希望最快時間把選手調整好。」

相隔近10年重返職棒，葉詠捷成為雄鷹一員，與過去許多老戰友重逢，過去在兄弟象選手時期，就曾給當時是投手教練的橫田久則帶過，還曾跟蕭任汶當過室友；在穀保家商擔任投手教練時，曾帶過現陣中投手陳暐皓、外野手孫易伸；2016年在新北市成棒隊時與楊達翔當過隊友。（編輯：謝雅竹）1130328