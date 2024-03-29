張志豪自評健康重返球場 感嘆當年冠軍成員剩一人

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（中央社記者黎建忠台北29日電）效力於中華職棒中信兄弟的重砲手張志豪，今天受邀出席贊助商活動，還下場挑戰引體向上測試自己的肌耐力。張志豪透露，自己傷勢已經好得差不多了，預計下週就可參加比賽。

36歲的張志豪從2010年加入中華職棒就一直效力於中信兄弟，還在菜鳥年就拿到總冠軍，但隨著周思齊也引退後，張志豪成了2010年兄弟總冠軍成員裡最後1名還待在球隊的人。

張志豪今天在接受媒體訪問時透露，其實想著想著就會有些感慨，「像我現在身上的贊助商、我的球棒贊助商，當初都是透過學長（周思齊）牽線才有的，雖然2010年的冠軍隊成員就剩下我一個，但還是會努力挑戰自我。」

張志豪過去3個賽季都受到傷勢影響，總計僅出賽161場，今年春訓又傳出膝蓋傷勢，至今還未在熱身賽亮相，不過他今天透露，身體狀況恢復的不錯，預計下週就可以跟著球隊比賽。

張志豪表示，過去幾年一直在學習跟身體當好朋友，現在狀態好得差不多了，預計下週就可以跟著球隊參加熱身賽，預計還是先從二軍開始，至於能不能升上一軍，就看看有沒有機會和位置。（編輯：陳政偉）1130329