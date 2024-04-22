國中排球乙級聯賽 嘉義義竹奪冠、北園拿下季軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）112學年度全國國中排球乙級聯賽，嘉義縣義竹國中奪冠，而嘉義市北園國中以黑馬之姿挑戰季軍成功，刷新嘉義市參賽最佳紀錄，更是前8名唯一非體育班球隊，實屬難得。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，北園國中於民國62年成立排球隊，是嘉市排球重點發展學校，過去最佳成績獲得乙級聯賽第7名，今年展現旺盛企圖心及深厚實力，一路過關斬將，於昨天決賽奪得季軍，寫下嘉義市參賽以來最佳紀錄。

北園國中校長謝宜岑表示，球隊是社團性質，僅能利用課餘時間練球，賽前於假日集訓，球員必須兼顧課業及練球，更需加倍努力。這次獲得季軍佳績，凸顯排球精神就是北園精神，小小學校蘊含大大能量，未來將積極規劃國際運動交流，讓學生走出台灣放眼世界。

北園國中排球隊教練戴東進指出，球隊從7年級開始磨合，團隊作戰系統到今年更加成熟，平日除參與正規賽外，也積極邀請高中球隊交流，讓球員見習高強度擊球及靈活戰術運用，為聯賽做好準備。

義竹國中指出，男排隊成立15年，2020年曾奪下乙級聯賽亞軍，去年聯賽被淘汰後，球隊加倍努力練習，每天進行夜間訓練、參加各式比賽累積經驗並與甲組隊伍切磋，今年比賽成績更上一層樓，於昨天奪得國中排球乙級聯賽冠軍。

義竹國中男排隊教練楊禹中表示，因去年比賽狀況不佳，球員增加訓練強度後，在體能及球技上明顯進步，今年打進冠軍賽，攻防表現佳，接球穩定失誤少，多次重扣讓觀眾歡呼不斷，從初賽到決賽6場比賽僅失1局，展現深厚實力。

楊禹中說，「奪冠是球隊的夢想及目標，每一名球員付出的努力和汗水都沒有白費，冠軍榮耀屬於眾人」。（編輯：郭諭儒）1130422