東引軍事越野障礙賽 8月2至4日舉行

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（中央社記者潘欣彤連江21日電）東引軍事越野障礙賽今年邁入第6屆，將於8月2日至4日舉行，並於23日上午10時起開放報名。總獎金超過新台幣30萬元，新手組難度更升級，讓選手感受東引軍事特色。

連江縣東引鄉公所今天發布新聞稿指出，東引軍事越野障礙賽號稱最具難度與特色之障礙賽事，今年共分為4.5K新手組、8.5K 資深玩家組、16K職業選手組，各開放250人、850人與250人報名。上述組別外，8月2日「五百障礙挑戰賽」則無路跑環節，僅障礙賽場挑戰。

本屆最大變革為新手組從3.5K升級為4.5K，並首創延伸路線至至村莊內，不僅能挑戰東引島上剽悍障礙關卡，還能跑進東引各角落。感受民眾熱情。此外，平日不對外開放之軍用「中柱坑道」，賽事期間特別開放跑者通過，使選手們擁有沉浸式賽道體驗同時，在炎熱天氣與嚴峻環境中挑戰自我。

東引鄉公所指出，本屆賽事總獎金超過新台幣30萬元，8.5K資深玩家組與16K職業選手族的完賽禮則為限定「東湧陳高」禮盒，此外，還有客製化特色獎牌，完賽紀念品與電子版完賽「科技證明」等，盼民眾能踴躍參與，創出佳績。

賽事周邊活動延續上屆廣受好評之「城市解謎」、「戶外瑜珈」外，還與在地店家合作「酒精美食路跑」，賽事期間中皆可以票券兌換東引特色美食。結合軍事坑道之「激光體驗」、從海上欣賞島嶼礁石之美的「海上看東引」等，參賽之餘還能帶走東引旅遊回憶。

賽事相關資訊可至「東引軍事越野障礙賽」Facebook粉絲專頁查詢（網址：https://www.facebook.com/profile.php?id=100089916847940）。（編輯：林恕暉）1130521

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