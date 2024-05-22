台鋼雄鷹公布台北大巨蛋票價 粒保特區3380元

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職台鋼雄鷹隊今天公布6月22日、23日在台北大巨蛋主場票價，最高為兩側應援舞台前的「粒保特區」3380元，最便宜為外野500元，高雄市民可享一般區B及外野的半票優惠。

雄鷹隊將在6月22日、23日前進台北大巨蛋舉辦主場賽事，與中信兄弟隊交手。雄鷹球團今天公布售票資訊，將在27日起開放會員陸續優先購票，並於28日下午5時起於全台FamiPort及FamiTicket全面開放預售，每筆訂單限購4張。

票價部分，「粒保特區」新台幣3380元、「鷹眼特區」3080元、本後熱區（108～118區）1380元、一般區A（107、119區）1080元，皆為單一票價。

另外，一般區B（一壘102～105區、三壘120～124區）全票800元、半票700元，外野（131～146區）全票500元、半票400元，高雄市民可用半票價格購買一般區B及外野席次。

雄鷹球團表示，台北大巨蛋2場主場例行賽，兩側應援舞台設為「粒保特區」，皆安排Wing Stars應援，除了歡迎中信兄弟球迷熱情參與，並規劃三壘客隊中信兄弟應援區為120～124區。（編輯：謝雅竹）1130522