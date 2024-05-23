體育署鼓勵企業個人贊助運動員 挺更多台灣之光

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（中央社記者黎建忠台北23日電）為鼓勵民間投入資源支持體育，教育部體育署將改版「體育運動贊助資料庫媒合平台」，盼更有效替選手爭取民間資源。署長鄭世忠說，提升企業捐贈意願，才能有更多台灣之光受惠。

「運動產業發展條例」在第26條、第26條之1、第26條之2分別訂有鼓勵企業及個人捐贈體育運動的稅賦優惠。其中近年通過的第26條之2，更規範企業可透過體育署設置的專戶捐贈職業運動，最高可按捐贈金額的150%列為年度申報營利事業所得稅費用。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君透露，今年到5月底為止，透過第26條之2所捐贈的金額已達新台幣7億元，應該能順利超越去年整年度的10億元。

鄭世忠在接受中央社訪問時提到，政府除了要當運動員的最佳後盾外，也要積極幫助選手尋求民間資源，讓更多企業和資金願意投入台灣的體育環境，這樣才能培育出更多的台灣之光。

今天的記者會上，找來台灣賽車好手劉君眉，她透過去年7站的亞洲系列賽事，取得足夠積分後，受邀獲得今年首屆女子WSBK WorldWCR世界超級摩托車錦標賽的參賽資格，不但是台灣第1人，整個亞洲也僅有2名。

劉君眉提到，去年在亞洲7場系列賽事至少花了300萬元，今年首度到歐洲參賽，「要花多少錢，我還真的不敢算，只希望能拿出最好表現，站上頒獎台」。

劉君眉在還沒接受到企業贊助之前，家人為了支持她圓夢，房子還拿去增貸，她強調：「還好透過體育署的贊助媒合平台，以及一些募資平台，讓我可以一圓挑戰世界舞台的賽車夢。」（編輯：管中維）1130523