WTT里約熱內盧挑戰賽 鄭先知簡彤娟奪女雙亞軍

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（中央社記者陳容琛台北26日電）WTT里約熱內盧挑戰賽的女雙冠軍戰，台灣桌球女雙組合鄭先知、簡彤娟今天以0比3局數不敵「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，以亞軍作收。

在南半球巴西里約熱內盧舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，台灣女雙組合鄭先知、簡彤娟一路過關斬將，前役又以3比1局數力退「加拿大組合」廖桂華、張墨，順利挺進女雙冠軍戰。

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今天在冠軍戰面對「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，沒想到鄭先知、簡彤娟前2局遭到對手壓制，首局在2比5落後時連丟6分，先以2比11讓出，次局一開始則是從0比3開局，雖然一度追到僅剩1分差，但隨後又被打出7比1攻勢，導致以4比11讓對手率先聽牌。

已經沒有退路的鄭先知、簡彤娟在第3局力圖振作，克服落後3分劣勢，並逼出2個局點，可惜接下來卻遭遇亂流，在連續丟掉4分情況下，不僅無緣延長戰線，最後還以10比12落敗，以亞軍結束本屆WTT里約熱內盧挑戰賽。（編輯：何宏儒）1130527

鄭先知 WTT挑戰賽奪亞軍 鄭先知簡彤娟臨時改機票