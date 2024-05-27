WTT挑戰賽奪亞軍 鄭先知簡彤娟臨時改機票

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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣桌球女雙組合鄭先知、簡彤娟今天凌晨在WTT里約熱內盧挑戰賽勇奪女雙亞軍，其中鄭先知透露，原本沒有想過打進冠軍戰，甚至臨時更改機票。

在南半球巴西里約熱內盧舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，台灣女雙組合鄭先知、簡彤娟一路過關斬將，順利挺進女雙冠軍戰，可惜最後以2比11、4比11、10比12不敵「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，無緣女雙冠軍，以亞軍作收。

鄭先知接受中央社採訪時提到，結束5月初的全國大專校院運動會後，感覺有點感冒，所幸前往巴西前已經痊癒，而且身體狀況還不錯，只是在巴西的前幾天需要克服時差，「當籤表一出來時，我們兩個都覺得有機會。」

不過，如願挺進女雙冠軍戰，鄭先知卻透露，確實有點出乎意料，甚至原本是買冠軍戰當天的機票，只能趕緊更改班機時間。

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面對「日本組合」佐藤瞳、橋本帆乃香，鄭先知指出，賽前知道兩名對手很難纏，因此與搭檔簡彤娟討論，需要多一點耐心，但對手的經驗豐富，而且合拍很久，還是讓台灣組合有點措手不及，「雖然還可以更好，但以我們為榮，給自己一點鼓勵。」

由於前陣子比較沒有太亮眼的成績，因此鄭先知笑說，很開心這次能夠晉級女雙冠軍戰，「機會不是每次都有，這次有把握住，對我後面比賽更有信心。」接下來她將飛往阿根廷、克羅埃西亞及斯洛維尼亞等地持續征戰。（編輯：何宏儒）1130527