兄弟阪神甲子園主題日 邀「筋肉超人」糸井嘉男開球

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）中職中信兄弟隊6月15日起台北大巨蛋主場推出阪神甲子園主題日，15日邀請阪神隊前總教練金本知憲開球，今天再公布16日開球嘉賓為連6年金手套的「筋肉超人」糸井嘉男。

適逢日職阪神虎甲子園球場100週年，兄弟今年將「阪神主題週」移師台北大巨蛋，昨天宣布6月15日比賽邀請「平成鐵人」金本知憲擔任開球嘉賓，今天宣布6月16日開球嘉賓為糸井嘉男。

兄弟今天發出訊息表示，糸井嘉男效力日職期間曾連拿6年外野金手套，有「筋肉超人」之稱，選手時期攻守跑樣樣出色，曾獲打擊王、盜壘王，也是2013年世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊成員。

糸井嘉男6月16日將踏上台北大巨蛋投手丘替兄弟開球，賽中也會到「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球評與線上球迷聊天，除了與賽後大巨蛋踩草皮體驗的VIP尊爵席一起拍攝大合照外，凡購買阪神聯名主題球衣球迷，一樣有機會在大巨蛋與糸井嘉男獲得合照的機會。（編輯：吳協昌）1130531