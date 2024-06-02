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桃猿延攬前悍將洋投肯特 盼補強先發輪值

2024/6/2 16:12
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（中央社記者陳容琛台北2日電）樂天桃猿今天宣布，確定延攬擁有中職經驗的美國籍洋投肯特，看好他對整體環境熟悉，不僅成績相當穩定，還是1名左投，期盼強化球隊先發輪值。

現年31歲的左投肯特（Matthew Kent），從2015年開啟職業生涯，在美國職棒期間最高層級為3A，去年則前進中職加盟富邦悍將，累計出賽25場，其中24場扛起先發重任，即便繳出不俗的防禦率3.23，高居中職第4名，卻僅有5勝12敗成績，悲情表現被球迷取綽號為「問天」。

本季肯特未獲得悍將球團續留，不過仍維持自主訓練，今天正式確定轉戰桃猿，持續征戰中職舞台。桃猿球團透過新聞稿表示，肯特擁有中職經驗，對整體環境熟悉，成績也相當穩定，而且是1名左投，對團隊戰力有很大加分效果，期待他能發揮過往的穩定性，強化球隊先發輪值。

目前桃猿球團一軍陣中擁有威能帝（Pedro Fernández）、霸威斯（Manny Banuelos）及魔神樂（Marcelo Martinez）3名洋投，二軍還有日籍右投鈴木駿輔待命，如今簽下第5名洋投肯特，預計於下週抵達台灣，並隨即投入團隊訓練。（編輯：張雅淨）1130602

鈴木駿輔
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