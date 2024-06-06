印尼羽球公開賽 「楊肉盧」勝世界第5晉級8強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天進行各組16強，台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，以21比16、21比14擊敗世界第5的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，如願闖進8強。

已經合作8年的楊博涵、盧敬堯，打完本週的印尼羽球公開賽後就將拆夥，未來不再搭檔參加國際賽，將會回到各自球團帶年輕新秀，繼續傳承經驗在國際賽打拚。

賽前「楊肉盧」對上謝定峰、蘇偉譯，雙方交手6次，楊博涵、盧敬堯以1勝5敗落居下風，不過今天再度對決，「楊肉盧」開賽就取得小幅領先，並且在9比9平手時連得6分拉開差距，順利收下首局勝利。

第2局開打後雙方2比2平手時，楊博涵、盧敬堯先得4分稍稍拉開分差，比賽後段台灣組合也一直保持領先，沒給對手太多機會，直落2晉級8強。

楊博涵、盧敬堯這場比賽輪轉相當順暢，楊博涵在前場抓球時機相當精準，搭配盧敬堯在後場扣殺，加上謝定峰、蘇偉譯今天失誤偏高，讓「楊肉盧」順利出線。

另外，台灣「男單一哥」周天成，同樣對上馬來西亞24歲的梁峻豪，雙方鏖戰67分鐘，周天成不幸以18比21、21比13、17比21落敗，無緣挺進8強。（編輯：李亨山）1130606