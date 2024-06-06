楊玉明返台辦訓練營 為台灣籃壇注入美式風格

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（中央社記者陳容琛台北6日電）透過台灣職籃P.LEAGUE+新北國王球星楊敬敏的牽線，前SBL球星楊玉明今年將帶著NBA等級的訓練師，回到台灣舉行籃球訓練營，期盼為台灣籃壇注入美式風格。

前超級籃球聯賽（SBL）球星楊玉明在退役後，赴美創辦「三分球籃球學院」（3 Point Basketball Play Zone），至今已經滿10年，去年趁著楊敬敏剛好赴美進修，兩人順利搭上線，並交換很多意見，最後決定在台灣舉辦公益籃球訓練營，回饋下一代的年輕球員。

楊玉明接受媒體聯訪時表示，想把美國的籃球元素帶回來台灣，尤其他點出美式教育與台灣教育的不同之處，「我自己經歷20年在台灣的籃球訓練，很多教練是以責罵的方式指導球員，但在美國寧願犯錯，甚至希望球員與教練互動、溝通。」

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楊玉明提到，在美國的團隊訓練很少，所有人會把時間專注在個人訓練，「這就是美國跟台灣的差異，執行戰術是死的，但外國球員能運用個人能力解決困難，台灣球員則相對比較不會解讀比賽，所以我覺得個人訓練很重要。」

這次公益籃球訓練營將邀請高中籃球聯賽（HBL）、大專籃球聯賽（UBA）的球員一同加入訓練，除了特地找來美國職籃NBA等級的訓練師，還與職籃工會合作，由楊敬敏、林志傑等知名球星擔任講師，楊玉明透露，「這是一個起步，希望未來訓練營變成常態性。」（編輯：李亨山）1130606