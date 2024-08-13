奧運5度奪牌 英國跳水王子戴利宣布退休

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）曾在奧運奪下金牌的英國跳水王子戴利（Tom Daley），今天於巴黎奧運閉幕後宣布退休。

法新社報導，戴利這位戰果豐碩的跳水好手，是在接受英國版「時尚雜誌」（Vogue）訪問時透露他退休的決定。30歲的他生涯共在奧運奪下5面獎牌，包括在本屆巴黎男子雙人10公尺跳台摘下銀牌，以及3年前在東京奧運同一個項目拿下金牌。

他表示：「我必須在某個時間點做出這個決定，而感覺時機對了，是時候結束了。」

戴利2008年首度征戰奧運，當時年僅14歲的他在比賽中大放異彩，從此成為英國跳水界新星。

他在2012年倫敦奧運10公尺跳台項目拿下銅牌，4年後在里約奧運男子雙人10公尺跳台再添一銅。

戴利在東京奧運奪金後基本上已經退休，但為了2個孩子，他決定重返賽場，前往巴黎征戰個人的第5屆奧運。

他告訴「時尚雜誌」：「感覺非常、非常不真實。知道這是我最後一場奧運，內心極其緊張…有很多壓力和期望。我渴望就此結束。」

「但當我踏出去，在觀眾席看見丈夫（藍斯）和孩子們（羅比、菲尼克斯）、看到朋友家人，我想著，你知道嗎？這正是我出賽的原因。」

「最後在跳台上情緒很澎湃，因為我明白這將是我最後一次為了比賽而跳水。」（實習編譯：楊智恩/核稿：蔡佳敏）1130813