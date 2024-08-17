林振瑋1A先發飆159公里 莊陳仲敖2A優質先發

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）旅美奧克蘭運動家投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發，投6局飆出9次三振、無失分，優質先發無關勝敗；聖路易紅雀隊投手林振瑋1A先發6局失1分、飆速159公里，也是無關勝敗。

運動家隊2A今天與洛杉磯道奇隊交手，運動家隊派出台灣投手莊陳仲敖先發投出本季目前為止代表作，莊陳仲敖開賽連抓5個出局數，2局下2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分。

莊陳仲敖3下讓打者3上3下，4局下2人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，5局下讓首名打者靠著失誤上壘，但接著連抓3個出局數、沒有失分，6局下連飆2K後投出保送，守備幫忙抓到盜壘跑者、沒讓對手延續攻勢。

莊陳仲敖今天總計用79球投6局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，但牛棚投手沒能穩守，球隊終場以4比5吞敗，莊陳仲敖無關勝敗，目前本季2A出賽防禦率維持0。

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紅雀隊1A今天與邁阿密馬林魚隊交手，紅雀隊派出台灣投手林振瑋先發，林振瑋1局上讓對手靠著失誤上壘，但沒有失分，2局、3局都讓對手3上3下，4局上2人出局後被敲出安打、投出保送，但沒讓對手延續攻勢。

林振瑋前5局都沒有失分，6局上2人出局後接連被敲出3支安打失掉1分，但沒有擴大失分危機；林振瑋總計用84球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，最快球速159公里，球隊終場以2比4吞敗，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率3.06。（編輯：陳政偉）1130817