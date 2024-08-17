本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

麟洋配奧運後首度同場 王齊麟關心搭檔李洋身材

2024/8/17 15:42（8/17 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館舉行，巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）出席。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館舉行，巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左）出席。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣羽球好手李洋結束日本的旅遊行程後，今天與男雙搭檔王齊麟出席牧德盃企業羽球排名賽。王齊麟開玩笑表示，第一時間關心李洋有沒有變胖。

第9屆牧德盃今天在台北體育館舉辦，吸引眾多上市櫃公司的羽球好手、專業球團選手一同共襄盛舉，參賽企業總市值更締造賽史新高。尤其邀請巴黎奧運完成羽球男雙連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟在奧運後首度一起出席活動，其中李洋還擔任牧德盃的代言人。

由於李洋巴黎奧運結束後，即與女友前往日本旅遊。王齊麟接受媒體聯訪時表示，自從組成「麟洋配」後，印象中沒有分離過這麼久時間，因此第一時間關心李洋有沒有變胖，「不過感覺他有變壯，是不是偷偷特訓，備戰台北羽球公開賽。」

奧運金牌將直接取得羽球年終賽的門票，李洋也透露，希望可以與王齊麟一起參與，「如果可以年終賽再引退，對我來說意義重大。」王齊麟也建議世界羽聯（BWF）幫李洋舉辦引退儀式，「在這麼大的舞台，有個完美的收尾。」

透過這次牧德盃機會，王齊麟也與新搭檔邱相榤實戰亮相，提前為下週日本羽球公開賽暖身，他表示心情有點緊張，畢竟很久沒有在國內打團體賽，不過還是很開心能夠參賽，「希望李洋在後面看不要笑我。」（編輯：陳政偉）1130817

第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館登場，巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟（2排左6）、李洋（前排左5）出席並合影。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館登場，巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟（2排左6）、李洋（前排左5）出席並合影。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館舉行開幕儀式，牧德盃代言人、巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋（圖）驚喜現身，與球員互動、切磋球技。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館舉行開幕儀式，牧德盃代言人、巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋（圖）驚喜現身，與球員互動、切磋球技。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館開幕，賽事吸引許多上市櫃公司的羽球好手和專業球團選手參賽，牧德盃代言人、巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋（圖）現身球場，受到球迷熱情歡迎。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
第9屆牧德盃企業羽球排名賽17日在台北體育館開幕，賽事吸引許多上市櫃公司的羽球好手和專業球團選手參賽，牧德盃代言人、巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋（圖）現身球場，受到球迷熱情歡迎。中央社記者趙世勳攝 113年8月17日
#巴黎奧運
#日本
#台北羽球公開賽
#台北體育館
#台灣
#羽球
#李洋
#王齊麟
#麟洋配
#奧運
#邱相榤
李洋
麟洋配巴黎奧運金牌戰 被譽為最偉大男雙比賽之一石岡熱氣球嘉年華 奧運雙金李洋林郁婷23日現身開幕
王齊麟
致敬王齊麟李洋奧運精神 北市發起中山國中前增別名「麟洋路」賴總統接見奧運英雄：不論有無得獎都是台灣之光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：