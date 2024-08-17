麟洋配奧運後首度同場 王齊麟關心搭檔李洋身材
2024/8/17 15:42（8/17 16:01 更新）
（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣羽球好手李洋結束日本的旅遊行程後，今天與男雙搭檔王齊麟出席牧德盃企業羽球排名賽。王齊麟開玩笑表示，第一時間關心李洋有沒有變胖。
第9屆牧德盃今天在台北體育館舉辦，吸引眾多上市櫃公司的羽球好手、專業球團選手一同共襄盛舉，參賽企業總市值更締造賽史新高。尤其邀請巴黎奧運完成羽球男雙連霸的「麟洋配」李洋、王齊麟在奧運後首度一起出席活動，其中李洋還擔任牧德盃的代言人。
由於李洋巴黎奧運結束後，即與女友前往日本旅遊。王齊麟接受媒體聯訪時表示，自從組成「麟洋配」後，印象中沒有分離過這麼久時間，因此第一時間關心李洋有沒有變胖，「不過感覺他有變壯，是不是偷偷特訓，備戰台北羽球公開賽。」
奧運金牌將直接取得羽球年終賽的門票，李洋也透露，希望可以與王齊麟一起參與，「如果可以年終賽再引退，對我來說意義重大。」王齊麟也建議世界羽聯（BWF）幫李洋舉辦引退儀式，「在這麼大的舞台，有個完美的收尾。」
透過這次牧德盃機會，王齊麟也與新搭檔邱相榤實戰亮相，提前為下週日本羽球公開賽暖身，他表示心情有點緊張，畢竟很久沒有在國內打團體賽，不過還是很開心能夠參賽，「希望李洋在後面看不要笑我。」（編輯：陳政偉）1130817
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