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台鋼雄鷹註銷雷公 註冊日籍投手吉田一將

2024/8/19 19:18（8/19 19:46 更新）
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中職台鋼雄鷹隊19日做出洋將異動，註銷投手雷公。（中央社檔案照片）
中職台鋼雄鷹隊19日做出洋將異動，註銷投手雷公。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職台鋼雄鷹隊今天做出洋將異動，註銷投手雷公，註冊日籍投手吉田一將，目前陣中還有洋投鳥松、後勁、哈瑪星及洋砲魔鷹。

中華職棒831洋將大限將至，各隊都在為洋將陣容做最後調整，雄鷹隊今天註銷洋投雷公（Reymin Guduan），雷公本季定位終結者角色，在一軍31場出賽都是後援，有3次中繼成功、10次救援成功，吞下2敗，防禦率5.58，數據並不突出。

雄鷹隊8月初簽下具有日職資歷的投手吉田一將、今天正式註冊，另外7月底簽下的新洋投鳥松（Ljay Newsome），也已經在一軍出賽，目前2場登板都是先發，總計投8局失掉9分責失分，吞下2敗，防禦率10.13。

雄鷹隊陣中還有洋投後勁（Bradin Hagens）、哈瑪星（Nick Margevicius），及目前暫居全壘打數首位的洋砲魔鷹（Steven Moya）。（編輯：李亨山）1130819

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