本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U15世界盃莊子濬先發5局無失分 台灣勝南非

2024/8/20 11:53（8/20 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U15世界盃棒球賽台灣隊20日與南非隊交手，台灣隊先發投手莊子濬（前）5局飆出9次三振、無失分，僅被敲出1支安打，率隊贏球。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月20日
U15世界盃棒球賽台灣隊20日與南非隊交手，台灣隊先發投手莊子濬（前）5局飆出9次三振、無失分，僅被敲出1支安打，率隊贏球。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）U15世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊投手莊子濬先發5局僅被敲出1支安打無失分、展現壓制力，打線團隊敲出13安，羅師騁3安4打點，終場以18比0、5局搶勝。

U15世界盃棒球賽此次由新北市取得台灣隊組訓權，預賽接連擊敗荷蘭、委內瑞拉，昨天不敵墨西哥，今天與實力有段差距的南非交手，投打都有發揮。

台灣隊先發投手莊子濬開賽連抓12個出局數，直到5局下才被首名打者敲出二壘打，但沒讓對手延續攻勢、穩守不失分；今天總計投5局飆出9次三振、無失分，僅被敲出1支安打、奪下勝投。

台灣隊首局就有串連攻勢，1人出局後靠著保送、盜壘、失誤先跑回1分，再靠著黃世堯、石正侑接連安打再拿1分，接著靠著觸身球保送、四壞保送、暴投、失誤一口氣再拿3分，余利亞安打送回1分，楊曜丞二壘打再添1分，單局攻下7分，開賽就拉開差距。

台灣隊3局上靠著劉任右二壘打、羅師騁安打送回1分，再靠著盜壘、失誤、滾地球跑回1分，莊子濬二壘打送回團隊第10分，4局上靠著保送、觸身球保送、羅師騁安打再添2分，接著靠失誤跑回團隊第13分，5局上再攻5分、提前拿下比賽勝利。

台灣隊團隊敲出13支安打，加上對手團隊出現多達7次守備失誤，順利搶下勝利；羅師騁今天單場3打數都敲出安打，貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

台灣隊預賽前4戰打完戰績3勝1敗，台灣時間明天凌晨4時，將與目前戰績4勝的尼加拉瓜交手。（編輯：張雅淨）1130820

#台灣
#台灣隊
#南非隊
#棒球
#世界盃棒球賽
#石正侑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：