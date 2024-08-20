施顏宗涉賭遭開除 TPBL：高道德標準維護籃球環境

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（中央社記者陳容琛台北20日電）「阿飛」施顏宗因涉賭遭攻城獅開除，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天透過聲明指出，秉持高道德標準檢修規章，往後凡確認涉及賭博球員，將依規章處以重罰，以維護籃球環境。

超級籃球聯賽（SBL）去年爆出假球案風波，涉賭球員眾多，其中包含效力於裕隆的柯旻豪等人都遭起訴，中華民國籃球協會也隨即祭出重罰，將撤銷球員資格，終身不得註冊。

然而效力於攻城獅的施顏宗，上週遭到地檢署偵訊，訊問後以現金交保，而且同樣因涉賭被列為被告。新竹御嵿攻城獅球團昨天緊急發布聲明，強調秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保的球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，「故攻城獅球團決議即刻開除施顏宗。」

TPBL今天透過聲明表示，雖然聯盟尚未公告規章細節，但與球團皆秉持高道德標準檢修規章制度，「往後凡確認涉及賭博之球員，聯盟將尊重球團懲處外，也將依照聯盟規章處以重罰，以維護得來不易的籃球環境。」（編輯：張雅淨）1130820

施顏宗 施顏宗涉賭列被告 TPBL攻城獅即刻開除終止合約