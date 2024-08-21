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U15世界盃台灣3投合力演無安打 分組第1晉複賽

2024/8/21 12:50
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（中央社記者楊啟芳台北21日電）U15世界盃棒球賽台灣隊今天進行最後一場預賽，與尼加拉瓜交手，投手余念孝、楊曜丞、楊至皓合力演出無安打比賽，以12比0奪勝，台灣隊預賽以4勝1敗、分組第1晉級，帶1勝1敗。

這次在哥倫比亞舉行的U15世界盃棒球賽，台灣隊由新北市隊獲得組訓權，由總教練邱耀宇領軍，共有12隊參賽。台灣隊預賽被分在B組，接連擊敗荷蘭、委內瑞拉後，雖然不敵墨西哥，不過昨天擊退南非、奪下第3勝。

預賽最後一場台灣隊與尼加拉瓜交手，先發投手余念孝主投3局，沒有被敲出安打，投出1次保送、5次三振；接著楊曜丞、楊至皓登板各投1局，也都沒有被敲安打，3名投手合力演出無安打比賽，封鎖尼加拉瓜打線。

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台灣隊打線則是第1到第4局都有分數進帳，全場敲出10支安打、灌進12分，其中開路先鋒羅師騁2打數敲出2支安打，選到2次保送，包辦3打點、4得分。

預賽台灣隊與尼加拉瓜都是4勝1敗，不過台灣今天搶勝，順利以預賽分組第1晉級複賽，墨西哥則是以分組第3晉級，台灣在預賽曾不敵墨西哥，因此帶1勝1敗晉級；A組則是由日本、波多黎各及哥倫比亞晉級，台灣隊複賽首戰將對上日本。（編輯：張雅淨）1130821

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