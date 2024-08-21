張育成再見逆轉轟助悍將止敗 直球對決外界雜音

（中央社記者楊啟芳新北21日電）中職富邦悍將張育成今天在9局下轟出再見逆轉3分砲，助球隊以4比3擊敗台鋼雄鷹。面對外界放大檢視自己的表現，張育成不畏懼，「這就是我的工作，對得起自己最重要。」

今天在新莊球場的賽事，雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）繳出7局無失分好投，一度取得3比0領先。悍將則在8局下追回1分。

9局下雄鷹後援投手黃群未能守成，先後對葉子霆、李宗賢投出保送後，接著又被「國防部長」張育成被一棒轟出再見3分全壘打，悍將中止3連敗，雄鷹苦吞5連敗。

自張育成加盟悍將後，球迷一直放大檢視他的表現，不過張育成直言，「從我決定回來後，就已經知道球迷會把我的成績放大，但很感謝他們這麼關注我，如果沒有人關注，全世界也不知道我是誰，希望可以持續關注我，不管好的壞的。」

面對不看好自己的球迷，張育成選擇「直球對決」，他說：「也不用證明什麼，這是我的工作，對得起自己最重要，不在乎講有的沒的球迷，畢竟這也是他們的工作、他們的流量，關注我們富邦悍將就很開心了。」

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談到中職生涯首支再見轟，張育成則表示，感謝投手（黃群）給他好球打，「謝謝他沒有閃我，滿年輕的、有這樣的膽量，他應該也知道我近況不好，滿聰明的，只是剛好那個地方是我想要攻擊的球。」

今天前3打席都沒有安打、還被三振2次，張育成指出，其實一直有跟打擊教練調整，試著新東西、新打法，「但有點太急躁，想要回饋給教練，對方先發投手（後勁）也投得不錯，投了很多犀利的球，揮到很多壞球，這方面我要好好去調整。」（編輯：龍柏安）1130821