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陳柏清6.2局好投助雄鷹止敗 洪一中讚愈來愈穩

2024/8/22 22:20（8/22 22:36 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）22日登板迎戰富邦悍將隊，繳出6.2局無失分好投，助雄鷹終場以2比1拿勝，中止近期5連敗。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月22日
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳柏清（圖）22日登板迎戰富邦悍將隊，繳出6.2局無失分好投，助雄鷹終場以2比1拿勝，中止近期5連敗。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月22日
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（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清今天在新莊棒球場，繳6.2局無失分好投，終場以2比1險勝富邦悍將隊，雄鷹中止5連敗；雄鷹總教練洪一中說，感覺投起來愈來愈穩。

雄鷹6局上展開攻勢，林家鋐、吳念庭擊出內野安打後，陳文杰、王柏融都敲出安打，各帶有1分打點；悍將8局下反攻，張育成、范國宸與董子恩接連敲安打得1分，但9局下雄鷹終結者黃群順利守成，雄鷹以2比1奪勝。

陳柏清用91球投6.2局，被敲6支安打，投1次保送、5次三振，無失分；陳柏清7局下2出局後被敲安打、投出保送，並受三壘手郭阜林失誤影響，留下滿壘危機退場，而接手登板的伍祐城解決掉蔣智賢，化解危機；陳柏清奪下本季第4勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

洪一中賽後表示，如果第7局三壘手沒失誤，或許陳柏清還有投第8局機會，謝謝陳柏清「好幾次球隊在連敗時都表現很好。」

洪一中稱讚近5場登板都繳出優質先發的陳柏清說，這幾場感覺投起來愈來愈穩定，包括球的控制，不像一開始，「遇到狀況就壞球一直來。」

陳柏清談及今年的成長表示，季初時狀況很常不穩，「丟完每一場都會跟學長交流」，請教怎麼調整，勇於對決打者，不要一直閃躲；至於第7局遇危機，陳柏清說，有狀況時告訴自己冷靜，不能急促面對打者。（編輯：李明宗）1130822

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