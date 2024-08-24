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魔鷹第25轟出爐 超前比數2分砲助雄鷹3連勝

2024/8/24 20:55
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹連2戰開轟、本季第25轟出爐，今天敲出超前比數2分砲，幫助球隊以7比5擊敗味全龍隊、奪下近期3連勝，也獲選單場MVP。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰龍隊兩隊攻勢往來，龍隊1局上李凱威率先敲出內野安打，1人出局後郭嚴文二壘打幫助球隊先馳得點。

雄鷹隊2局下追分，魔鷹（Steven Moya）獲得四壞保送，杜家明二壘打推進，王博玄、張肇元接連獲得四壞保送先擠回1分，林家鋐敲出滾地球，龍隊守備出現失誤，雄鷹攻下2分、超前比數。

龍隊5局上1人出局後郭嚴文安打、吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第2分，雄鷹隊6局下靠著魔鷹內野安打、杜家明二壘打、滾地球加上守備失誤一口氣再跑回2分、取得5比2領先。

龍隊7局上再起攻勢，李凱威靠著失誤上壘，1人出局後郭嚴文敲出安打，2人出局後蔣少宏開轟，3分砲一棒幫助球隊扳平比數，為個人本季第2轟。

7局下雄鷹隊2人出局後陳文杰選到保送上壘，魔鷹開轟、2分砲再度幫助球隊超前比分，為個人本季第25轟。

8局下有插曲，雄鷹隊1人出局後張肇元打席，一顆偏高的球主審判定為好球、張肇元被三振後表達不滿情緒，也被主審驅逐出場。

雄鷹隊投手哈瑪星（Nick Margevicius）先發投6.2局失掉5分僅1分責失分、無關勝敗，伍祐城中繼投0.2局無失分、奪下個人本季第2勝。

魔鷹今天3打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點、有3得分，獲選單場最有價值球員，他在接受主場MVP訪問時表示，打出全壘打的感覺很好，又能幫助球隊贏得勝利感覺更好。（編輯：李亨山）1130824

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