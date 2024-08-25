40轟40盜隔天 大谷翔平術後首度上投手丘練投

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）日本球星大谷翔平昨天剛以打者身分達成40轟40盜里程碑，今天又有好消息，重返「二刀流」之路又邁進一步。他去年手肘開刀復健之後，今天首度站上投手丘練投。

大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊今天在主場迎戰坦帕灣光芒，賽前他站上牛棚投手丘，練投10球。

儘管投球數量不多，但這是大谷翔平恢復投球的重要里程碑。他去年球季尾聲手肘開刀，展開將近整年的復健之路，今年球季他專注打擊，逐步恢復傳接球。

大谷翔平先前每隔一天在外野草皮，與隊友進行強度較低的傳接球。今天是他開刀之後，第一次站上投手丘。投手丘的練投強度、力道又比平地練投更高，代表恢復投球的重要里程碑。

大谷翔平今年球季專注打擊，繳出大聯盟頂尖水準的成績，昨天才剛敲出再見滿貫全壘打，達成大聯盟史上僅6人達成的40轟40盜紀錄。球迷期待，他「關機」多時的投球角色能夠早日復出，恢復又投又打的「二刀流」。

儘管牛棚練投象徵一大進展，但道奇球團對大谷復出投球抱持審慎態度，多次強調大谷今年球季、包括季後賽，都不會上場投球。

大谷去年效力天使時，以投手身分先發23場，繳出10勝5敗、防禦率3.14的成績，但在球季尾聲手肘開刀。這是大谷第2次手術，他在2018年手肘也曾開刀，導致2019年整季無法投球。

大谷今天延續前一戰再見滿貫砲的氣勢，擔任第1棒，在5局下敲出本季第41支全壘打，最近12場比賽敲了6轟。不過道奇在延長賽10局以8比9輸給光芒。（編輯：唐佩君）1130825