喬科維奇美網首輪直落三克敵 奧運奪金後拚大滿貫25冠

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（中央社紐約26日綜合外電報導）巴黎奧運摘金的網球名將喬科維奇今天征戰美國網球公開賽，挑戰生涯第25座大滿貫金盃紀錄，首輪表現雖不盡理想，最後仍以6比2、6比2、6比4直落三，擊敗會外賽晉級者艾波特。

路透社報導，3週前喬科維奇（Novak Djokovic）於巴黎奧運網球男單摘金，今天他肩背裝著球拍與球具的兩個金色袋子，現身美網主球場紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium），受到觀眾英雄式歡迎。

不過這位塞爾維亞籍網球名將於夜間交鋒的賽事，顯然並未展現奧運鍍金的身手，因他的發球表現不佳，而且非受迫性失誤的次數幾乎是致勝球的兩倍。

儘管如此，他首輪在屋頂未開啟的艾許球場對決來自摩爾多瓦的艾波特（Radu Albot）依然游刃有餘，贏得在這座球場的第78勝。

雖然這是喬科維奇生涯首度與艾波特捉對廝殺，不過他說，兩個弟弟馬爾可（Marko Djokovic）與喬治（Djordje Djokovic）往昔征戰網壇期間都曾是艾波特的手下敗將，所以這回與現年34歲的艾伯特交手前，曾下功夫研究對方。

歷經並非順風順水的3盤比賽，喬科維奇總算替兩個弟弟復仇，不過他希望超越澳洲傳奇球星寇特（Margaret Court）的史上最多大滿貫冠軍紀錄，期許自己往後的比賽得拿出更佳表現。

總計喬科維奇出現10次雙發失誤，與平常的表現而論可說是判若兩人，又因整晚非受迫性失誤累計40次，因此他始終眉頭深鎖。

喬科維奇在他頻頻打破紀錄的職業生涯即將告終之際，亟欲挑戰多項前人在美網奠定的里程碑，像是追平山普拉斯（Pete Sampras）、康諾斯（Jimmy Connors）與費德瑞（Roger Federer）職業生涯期間美網5度封王紀錄。

他也希望成為自費德勒於2004至2008年美網5連霸以來，首個衛冕美網男單冠軍的選手。（編輯：曹宇帆/核稿：陳正健）1130827