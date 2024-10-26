全民運開幕式 賴總統：新設運動部以運動壯大台灣

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）全民運動會開幕式今天在屏東登場，總統賴清德致詞提到新設運動部，盼以運動壯大台灣；未來將設全民運動署等部門，推廣運動風氣、培育人才，並促進運動產業發展。

全民運開幕式大雨中開場，賴總統致詞表示，天公作美、讓我們有機會展現不怕風雨的運動精神，相信經由風雨洗禮，今年運動會成績一定更勝以往。這屆比賽種類33種，是全民運史上最多，各縣市代表選手與教練高達1萬3000名，很高興看到全民熱烈參與，讓全民運成為1場嘉年華。

運動部成立在即，賴總統說，全新機關目標「以運動壯大台灣」，希望民眾一生當中可以至少擁有1項喜歡的運動，享受運動樂趣與好處。行政院籌設運動部，相關法案已送立法院審議，將設有全民運動署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心及國家運動產業發展中心。

賴總統說，未來運動部將承擔重要任務，推廣全民運動，落實運動多元平權、運動產業多元發展，培育運動人才、擴大運動科學研究，盼大家共同努力，讓年輕人在運動場上圓夢，也讓運動尉為風氣，成為生活一部分。

行政院長卓榮泰表示，以全民運動會大會主席身分，歡迎大家來到漂亮的屏東，並感謝屏東縣長周春米帶領縣府籌辦大會，希望大家一起努力，讓全民運動綻放榮光，也讓運動健康台灣、壯大台灣。

周春米說，屏東今年1月起每月舉辦不同運動體驗，有瑜珈、單車、太極、健走、街舞等，同時場地整備、賽事安排、志工培訓、貼心服務也做縝密規劃，就是要讓選手們在這個運動大Party裡發揮最好的表現。屏東珍惜辦理運動賽事機會，像巴黎奧運一樣不畏風雨，希望所有選手都能站上舞台、綻放榮光。

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全民運開幕式由奧運金牌拳擊手林郁婷，與今年9月份在保加利亞世錦賽，奪得台灣排球史上首座世界級賽事第3名獎座的U17中華男排，及青葉國小、泰武國小、恆春民謠促進會共同領唱國歌。

大會會旗由「屏東之光」們護送進場，包含撐竿跳項目師徒檔，國家級教練葉健銘、2名前後任國內紀錄保持人林志成、黃正琦；及柔道項目冠軍教練沈家成與冠軍女兒，選手沈奕君與沈奕熙等6人擔任護旗手；代表運動員宣誓的則是拳擊國手賴主恩。屏東縣政府體育發展中心表示，他們不僅是屏東之光，更是台灣之光。（編輯：郭諭儒）1131026

113年全民運動會在屏東，26日晚間盛大舉行開幕典禮，巴黎奧運金牌拳擊女將林郁婷（白衣左2）應邀出席並領唱國歌。中央社記者黃郁菁攝 113年10月26日

113年全民運動會開幕典禮26日晚間在屏東盛大登場，大會會旗由在體育賽事表現亮眼的6名「屏東之光」冒雨護送進場。中央社記者黃郁菁攝 113年10月26日