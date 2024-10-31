世中運落幕 台灣隊狂掃35金21銀23銅創紀錄

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（中央社記者黎建忠台北31日電）在巴林舉行的2024世界中學生運動會今天落幕，台灣代表隊小將們展現出驚人的實力，拿下35金21銀23銅、共79面獎牌，不論金牌數、總獎牌數都寫下歷史之最。

2024年世界中學生運動會在巴林麥納麥舉行，台灣代表團共總計119名選手參加田徑、射箭、羽球、籃球3對3、擊劍、拳擊、霹靂舞、競技體操、韻律體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道、網球、角力、帕拉田徑、帕拉羽球及帕拉游泳共計19種運動種類。

其中，跆拳道隊獲得7金（對打2金、品勢5金）1銀4銅為金牌數最多隊伍；射箭代表隊在反曲弓5個競賽項目（男女個人、男女團體、混雙）皆斬獲金牌。

羽球代表隊則是在混合團體項目決賽逆轉中國，獲得金牌，另外在男單、女單也都奪金，顯見在羽球優秀青年選手培育已見成效。

帕拉田徑選手吳俊佑在本屆賽事期間，因其態度及精神值得嘉許，獲得國際學校體育總會（ISF）肯定頒給「運動精神獎」，是台灣首名獲此殊榮的選手。

世界中學生運動會每2年舉辦1次，參加年齡層原為U18，後分為U18及U15，U15於2021年舉辦第1屆，本屆巴林世中運為U18賽會。

教育部體育署長鄭世忠在接受中央社訪問時表示，相信本次參賽選手都能累積國際參賽經驗及開拓國際視野，未來體育署將持續透過建構優質的運動訓練環境，系統性、連貫性培育年輕優質潛力選手，以建構國家隊接班梯隊。（編輯：陳政偉）1131031