卓承齊公開水域游泳亞錦賽摘金 曾一度考慮退役

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（中央社記者陳容琛台北8日電）無緣前進巴黎奧運，台灣泳將卓承齊一度考慮退役，但在教練劉曜彰的鼓勵下，他重新復出訓練，並在今天的公開水域游泳亞錦賽男子10公里組奪金。

在香港舉行的2024亞洲公開水域游泳錦標賽，今天進行重頭戲男、女10公里組，其中屢次與金牌擦肩而過、已經進帳3面銀牌的卓承齊終於一吐怨氣，在男子10公里組以2小時3分40秒2摘下金牌，而且驚險僅勝過銀牌的泰國選手0.01秒，至於鄧羽彣則在女子10公里組以2小時17分23秒8勇奪銅牌。

卓承齊接受中央社採訪時表示，從去年杭州亞運結束後，心理狀態一直不是很好，加上僅以些微之差無緣前進今年的巴黎奧運，而且自認年紀漸長，讓他萌生直接退役念頭，不過經過教練劉曜彰不斷密切溝通，雙方達成共識「可以大休，不用說一定要退休」。

6月開始回歸訓練，卓承齊征戰7月金廈泳渡賽事，沒想到心理狀態依舊沒有改善，導致他仍傾向卸下選手身分，並慢慢將重心轉移到碩士學業上，但劉曜彰持續溝通「不要這麼早放棄」，最後卓承齊決定再拚1次亞錦賽，並於9月確定復出訓練。

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卓承齊指出，賽前密集訓練僅1個多月，而且教練劉曜彰也不敢太用力「操」，雖然整體狀態可能也只有巔峰的70%到80%，但他自評訓練很穩定，如今終於拿到每次都差臨門一腳的金牌，卓承齊透露相當開心，「金牌很看當下比賽狀態跟運氣，現在走到生涯末期，對我來說意義很大。」

而卓承齊最想要感謝的是教練劉曜彰，「原本我沒有想要回來，是教練一直跟我討論，所以這面獎牌可以說他硬練上來的，就算我恢復訓練只有1個多月，但他還是覺得有機會，幫助我達成人生的里程碑。」（編輯：陳政偉）1131108