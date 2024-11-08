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亞洲冬季棒球聯盟23日開打 紙風車劇團進行公演

2024/11/8 16:09
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）亞洲冬季棒球聯盟門票今天正式開賣，中職聯盟表示，23日在台中洲際球場除了開幕戰2場賽事，下午的場外活動更攜手「紙風車劇團」進行免費公演，為冬季聯盟拉開序幕。

今年亞洲冬季棒球聯盟，中職分為台灣山林隊、台灣海洋隊，總教練高志綱率領的台灣山林隊由中信兄弟、統一獅、樂天桃猿組成；總教練鄧蒔陽帶領的台灣海洋隊則由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，集結6隊選手參與冬季交流賽事。

聯盟表示，23日開幕週下午的場外活動將為亞洲冬盟揭開序幕，「紙風車劇團」自1992年成立以來足跡遍布台灣各地劇場、戶外空間與中小學校，展現台灣兒童劇場的創意及特色，本次將演出「巫頂環遊世界」，希望透過劇團演出為兒童帶來更多元的休閒體驗。

除此之外，中職指出，開幕週特別和台中地檢署合作舉辦家庭日活動，讓喜歡棒球的老中青球迷都能進場觀看棒球賽事，為台灣國球加油。冬季聯盟門票今天正式開賣，首日賽事將在23日在台中洲際棒球場開打，午間賽事由台灣海洋隊交手日職紅隊，晚間賽事則由台灣山林隊交戰日職白隊。

冬盟平日免費入場，週六日原價新台幣300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元；另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次，只要在ibon售票系統購買預售票可享現場票價9折優惠。

另外，23日開幕當天的賽事，中職特別開放12歲以下孩童出示健保卡或學生證免費入場。（編輯：陳政偉）1131108

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