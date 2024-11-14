電競派對WirForce迎10週年 盼人數破金氏紀錄

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（中央社記者陳容琛台北14日電）邁向10週年的電競娛樂派對WirForce今天在圓山花博登場，就肆電競執行長黃智仁喊出，目標參與人數突破金氏世界紀錄，讓WirForce成為全世界最大的Lan Party。

隨著遊戲市場愈來愈受到重視，甚至國際奧林匹克委員會（IOC）預計於2025年舉辦「電競奧運會」，顯示電競發展不容忽視，而就肆電競執行長黃智仁在2014年即將Lan Party（網路派對）概念帶進台灣，並創辦亞洲電競派對WirForce，吸引國內外廠商及玩家加入，期盼引領台灣電競產業發展。

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已邁向第10年的WirForce今天在花博爭豔館揭開序幕，一路至11月17日點燃4天3夜的電競狂熱，一早就吸引熱情玩家共襄盛舉，這次活動主打回歸10年前創辦網路派對初心，同時搭上人工智慧個人電腦（AI PC）浪潮，推出全新AI虛擬夥伴Nyx，讓AI PC概念能讓玩家實際落地運用，進而帶來更多娛樂性體驗。

WirForce在2022年進駐花博園區舉辦80小時不斷電的Lan Party電競嘉年華，4天活動創造超過20萬人次進場參觀，去年則締造23萬以上人次進場的里程碑，黃智仁今天在開展記者會致詞時透露，目前Lan Party參與人數的金氏世界紀錄是瑞典的「夢想駭客」（DreamHack），並喊話今年希望將紀錄帶回台灣。（編輯：李亨山）1131114