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中信學院女籃擊退台科大 UBA公開一級首勝開張

2024/11/16 21:23
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）本季首度挑戰大專籃球聯賽（UBA）公開女一級的中信學院今天在預賽第2戰，靠著邱群琋飆進5顆三分球、攻下15分，以81比59擊敗台灣科技大學，一級首勝到手。

中信學院上屆拿到UBA公開二級冠軍後，本季首度躋身公開一級，除了改由曾率領世新大學女籃締造5連霸的教頭何正峰帶兵外，還加入世新連霸班底成員邱群琋、趙云楓、楊淑琄、林妘樺等人。

113學年度UBA公開女一級第一階段預賽在台灣體大舉行，中信學院首戰以6分差敗給上屆公開一級亞軍台灣師範大學，今天對戰台灣科技大學，攻防兩端出色，團隊送出18次助攻、17抄截都優於對手一截。

中信學院後衛邱群琋昨天末節狂轟20分，差點率隊逆轉，今天展現外圍火力，7投5中、攻下15分，幫助球隊以81比59贏得一級隊史首勝。

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至於手握19座冠軍的文化大學，在陣中郭虹廷提前挑戰女子超級籃球聯賽（WSBL）後，儘管禁區戰力打折扣，今天面對擁有奈及利亞外籍生彼葳助陣的美和科大，依舊以88比69獲勝，也報了上屆複賽輸球一箭之仇，開季2戰全勝。

另外，人手吃緊的衛冕軍世新大學，今天出戰地主台體大，靠著李盈潔攻下21分，以及游沁樺15分、16籃板「雙十」演出，聯手以86比65獲勝，將跨季連勝場次推進至27場。（編輯：張雅淨）1131116

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