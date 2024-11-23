世界盃空手道團體錦標賽 台灣女團無緣8強

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）在西班牙舉行的世界盃空手道團體錦標賽，台灣女團由杭州亞運銀牌得主辜翠萍領軍，且分組賽4場全上，可惜台灣隊僅靠著擊敗厄瓜多拿下1勝，未能晉級8強。

世界盃空手道團體錦標賽採3戰2勝制，參賽選手不分量級，每隊可從5名選手中派3人上場，今年共有20支隊伍參賽，分成4組進行單循環賽，取分組前2晉級8強。

台灣女團靠著今年亞錦賽摘銅，取得參賽資格，並由杭州亞運銀牌得主辜翠萍率領陳姿云、黃昱儒、包羽薰、蕭芸禎等人出征。

台灣隊中以29歲辜翠萍最資深，其餘4人都不超過21歲，教練曾麗如接受中央社訪問時表示，賽前有告訴辜翠萍，可能4場都得上場，而辜翠萍也做好心理準備。

台灣隊前2戰面對匈牙利、義大利，僅靠著陳姿云、蕭芸禎各拿下1勝。

台灣隊第3戰碰上厄瓜多，依序排出陳姿云、辜翠萍、蕭芸禎，陳姿云先以6比7落敗，後續辜翠萍、蕭芸禎各以10比1、6比5獲勝，幫助台灣隊開胡，還有機會爭取8強門票。

台灣隊分組最後一戰對戰科索沃，延續前一場排序，可惜僅由辜翠萍取得唯一1勝，壓軸登場的蕭芸禎以1比2些微差距落敗。

曾麗如表示，能打進世界級比賽已不容易，這次遇到的對手平均身高都高出台灣選手5公分以上，「身材實在小別人太多。」

19歲的蕭芸禎在9月亞錦賽拿下銀牌後，變得更有自信，這次比賽也把握機會，出賽3場就貢獻2勝，並獲得曾麗如正面評價，看好蕭芸禎歷經世界盃洗禮後，未來還有機會為台灣爭光。（編輯：龍柏安）1131123