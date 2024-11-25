台灣棒球英雄大遊行11/26登場 北市中正區交管

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，台灣英雄大遊行明天將在凱道登場。台北市警方今晚表示，為維護活動周邊交通秩序，中正區館前路和凱道今晚起至明天將陸續交管，請民眾留意。

台北市警察局中正第一分局今晚透過新聞稿表示，為配合總統府及中華文化總會於明天下午3至4時，於中正區舉辦「2024台灣棒球英雄車隊大遊行」活動，為維護活動交通秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。

為因應中正區館前路英雄谷硬體設備進場，中正一分局指出，今晚9時起，管制館前路兩側各1線車道，維持中間2線車道供車輛通行。

其次，明天凌晨0時起至上午6時，以及遊行出發前下午3時至晚間6時，館前路將全線管制，以利設備搭設及撤除作業進行。

另外，明天凌晨0時至上午6時、中午12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西；明天中午12時起，重慶南路兩側各1車道管制供架設阻材使用，中間2線車道維持車輛通行；以及明天下午1時30分起，管制凱達格蘭大道（中山至公園段）北側4線車道，並將南側車道調撥為東、西雙向各3線車道通行。

除此之外，明天下午3時起（視狀況提早或延後），遊行沿線路段公園路、襄陽路、館前路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制青島西路、常德街、懷寧街等周邊路段；明天下午3時30分起，遊行沿線忠孝西路（西往東方向）、重慶南路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制中華忠孝西路口往西、博愛路、開封街、漢口街、衡陽路、寶慶路等周邊路段。

中正一分局提到，公有汽、機車停車格管制部分，今晚7時起至明晚7時止（交通管制勤務結束後），包括重慶南路1段（忠孝西路至寶慶路）、館前路（襄陽路至忠孝西路）及信陽街（館前路至公園路）等區，沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位，都禁止車輛停放。

值得注意的是，沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至明晚11時，但中間2線車道開放通行。

中正一分局建議，當天行經活動範圍周邊車輛，南北向可提前改道中華路、中山南路、林森南路；東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。

因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，中正一分局說，明天中午12時至晚間6時，台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或北車北側（鄭州路）臨停上、下客。

不過，鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿併排停車影響通行。（編輯：李錫璋）1131125