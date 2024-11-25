12強賽奪冠 台灣隊返台班機播放賴總統感謝影片

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團今晚返台。返台班機上，「資深球迷」總統賴清德以預錄影片，歡迎代表團歸國，感謝台灣英雄為國爭戰。

台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員今晚搭機返台，總統賴清德特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈迎接，班機於晚間8時47分抵達桃園機場，副總統蕭美琴特別前往接機，桃園國際機場公司也規劃水門禮，迎接台灣英雄返航。

賴總統也預錄影片，在返台班機上播放，向代表團成員誠摯感謝。根據總統府提供的影片，賴總統說，自己是資深球迷，他恭喜選手們締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，大家是台灣的驕傲。

他說，大家用100%的力量，盡最大的努力，「充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備」，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。

賴總統感謝所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組全力以赴，奮戰到底，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，「相信我們很快就會再見面，謝謝你們」。

影片最後，賴總統手持藍色「台灣尚勇」應援毛巾，高呼「台灣尚勇！Team Taiwan！」（編輯：謝佳珍）1131125