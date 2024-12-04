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張雅佳游泳100公尺仰式破全國紀錄 目標鎖定名古屋亞運

2024/12/4 15:34（12/4 16:19 更新）
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣游泳女將張雅佳日前在中華泳協排名賽的100公尺仰式，以1分2秒02刷新全國紀錄，指導教練高世鋼指出，接下來目標鎖定達標2026名古屋亞運。

2024中華民國游泳協會排名賽在台中舉行，代表明道中學征戰的灣游泳女將張雅佳，分別摘下50公尺、100公尺仰式金牌及200公尺仰式銀牌，其中在100公尺仰式游出1分02秒02成績，打破林芷妍在2024全國中等學校運動會締造1分02秒53紀錄，成為新科全國紀錄保持人。

高世鋼接受中央社採訪時指出，其實張雅佳平常練習就有達到全國紀錄的水準，因此這次排名賽目標鎖定打破全國紀錄，甚至想一舉達標2026名古屋亞運的參賽標準，「比賽結束她比較會笑了，可惜100仰差點就能達到亞運標準，只有差0.18秒。」

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高世鋼透露，張雅佳原先跟著姐姐一起踏上游泳之路，後來逐漸嶄露頭角，尤其在仰式表現最亮眼，進入明道中學的高中部選擇就讀國際部，在繁重課業的壓力下，訓練也一點都不馬虎，未來期望前往國外讀大學，「她的鬥志很好，而且自我要求很高，有時候自覺訓練不夠，還會要求再加練。」

由於張雅佳今年暑假到澳洲移地訓練的成效不錯，因此高世鋼計畫明年1月再帶著愛徒前往日本移地訓練，著眼於加強速度耐力，並持續朝著挑戰亞運殿堂目標前進，攜手完成兩人夢寐以求的亞運夢。（編輯：李亨山）1131204

#台灣
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