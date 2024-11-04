巴黎奧運失利不甘心 楊勇緯決定再戰名古屋亞運

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天透露，經過這段時間的沉澱和休息，加上對巴黎奧運失利的不甘心，已經決定要繼續挑戰2026年名古屋亞運。

現年27歲的楊勇緯，在今年夏天的巴黎奧運男子柔道60公斤級項目止步8強，當時賽後落下不甘心的眼淚，經過3個月的沉澱，他今天出席日本運動蛋白品牌贊助記者會，接受媒體聯訪時表示，已經決定好，要繼續拚戰名古屋亞運。

楊勇緯在杭州亞運替台灣拿到史上首面柔道金牌，再過2年要力拚衛冕，「這算是我對自己的期待，也認為自己還可以再拚，更重要的，應該還有一部分是對於巴黎奧運失敗的不甘心。」

楊勇緯指出，自己不會這麼快就去想到2028的洛杉磯奧運，這樣會壓力太大，「先把目標一步一步做好，接下來，我預計在年底會去日本參加國際訓練營，也可以藉此多認識現在世界各國的年輕好手」。

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楊勇緯說，奧運結束後有找時間出國放鬆一下，「這應該是我第1次出國不是為了比賽和訓練，回來之後心情調整得滿好的，也找回當初單純想要練柔道的初衷」。

這段時間，楊勇緯也擔任了台體大柔道隊教練，貢獻所學。他表示，當了教練之後，更可以用不同角度去看待柔道這項運動，也可以把學生的反饋內化成自己的東西，「讓我不論在技術、心態上都提升很多」。（編輯：管中維）1131104