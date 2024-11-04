本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北大巨蛋中職明年增9場至29場 明星賽季後賽總冠軍賽檔期全保留
首頁 / 運動

巴黎奧運失利不甘心 楊勇緯決定再戰名古屋亞運

2024/11/4 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天透露，經過這段時間的沉澱和休息，加上對巴黎奧運失利的不甘心，已經決定要繼續挑戰2026年名古屋亞運。

現年27歲的楊勇緯，在今年夏天的巴黎奧運男子柔道60公斤級項目止步8強，當時賽後落下不甘心的眼淚，經過3個月的沉澱，他今天出席日本運動蛋白品牌贊助記者會，接受媒體聯訪時表示，已經決定好，要繼續拚戰名古屋亞運。

楊勇緯在杭州亞運替台灣拿到史上首面柔道金牌，再過2年要力拚衛冕，「這算是我對自己的期待，也認為自己還可以再拚，更重要的，應該還有一部分是對於巴黎奧運失敗的不甘心。」

楊勇緯指出，自己不會這麼快就去想到2028的洛杉磯奧運，這樣會壓力太大，「先把目標一步一步做好，接下來，我預計在年底會去日本參加國際訓練營，也可以藉此多認識現在世界各國的年輕好手」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊勇緯說，奧運結束後有找時間出國放鬆一下，「這應該是我第1次出國不是為了比賽和訓練，回來之後心情調整得滿好的，也找回當初單純想要練柔道的初衷」。

這段時間，楊勇緯也擔任了台體大柔道隊教練，貢獻所學。他表示，當了教練之後，更可以用不同角度去看待柔道這項運動，也可以把學生的反饋內化成自己的東西，「讓我不論在技術、心態上都提升很多」。（編輯：管中維）1131104

楊勇緯
學校體育傳炬獎 柔道王沁芳獲頒「運動教練獎」張少豪帕運柔道第7名作收下屆想再拚 深刻體會楊勇緯努力
巴黎奧運
巴黎奧運助攻 法國第3季經濟成長0.4%彰縣首次辦女性運動日 鼓勵女性藉運動展現自信
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：