彰縣首次辦女性運動日 鼓勵女性藉運動展現自信

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰縣體育會今天開記者會，邀大家參加12月在彰南國民運動中心首次登場的女性運動日；體育會指出，活動邀請奧運國手張博雅及奧運金牌林郁婷等人出席，鼓勵女性藉運動展現自信。

彰化縣體育會、彰化縣議會及彰化縣政府在議會舉辦「2024BE HEROES女性運動日」活動記者會，彰化縣議會議長謝典林、彰化縣副縣長林田富以及奧運國手張博雅等人出席。

謝典林致詞時說，台灣女性運動員在2024年巴黎奧運表現傑出，拿下1面金牌及3面銅牌，展現台灣運動實力的女力，女性運動日的活動曾在北部舉辦，獲得熱烈迴響，這次移師彰化，希望民眾持續關注女性運動，更多女性也參與運動。

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記者會上，也邀請張博雅寫下一句給女性運動員的話，張博雅則寫出「要戰勝自己的心魔，才能戰勝別人」，期許自己未來參加國際賽事時，先挑戰自己，在賽場上爭取佳績。

主辦單位指出，「2024BE HEROES女性運動日」12月8日將在彰南國民運動中心登場，將邀請張博雅、丁華恬及林郁婷出席，也安排有氧間歇運動與瑜珈肌力訓練，讓所有參與者找到適合自己的運動，享受運動樂趣，讓女性透過運動，成為更好的自己。（編輯：李淑華）1131030