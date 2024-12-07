少棒教頭賴敏男稱江坤宇勤能補拙 練球衣服總是最髒

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（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）東園少棒總教練賴敏男率台北市隊打威力盃少棒賽，談起今年世界12強賽國手江坤宇，賴敏男稱讚子弟兵就算身材不好，但練球永遠是衣服最髒那個人，也讓學弟們知道「勤能補拙」。

東園少棒是台北市傳統少棒名校，今年世界12強賽台灣隊中包括投手張奕、內野手江坤宇都是賴敏男的子弟兵，看到子弟兵的成功，賴敏男並不意外。

賴敏男回憶，江坤宇從小就很聰明、又肯練，知道自己身材不好，但練球永遠是衣服最髒的那個，看他在內野守備撲接會起雞皮疙瘩，「只要他接到球、傳出去幾乎都出局。」

江坤宇玩球的腦袋從小就看得出來，賴敏男分享，少棒有次比賽一、二壘有人，球打到江坤宇防區，江坤宇選擇先讓球落地、就是要抓雙殺，「少棒不可能教這個，但是他就是會自己想。」

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賴敏男也提到，江坤宇少棒時期身材雖然不好，但是爆發力不錯，當隊長、打球隊第1棒，也提到現在東園的球員都知道江坤宇是學長，江坤宇的例子也可以勉勵球員們勤能補拙。

賴敏男教出的第1個職棒球員是退役球員陳冠任，近期兩名旅外投手日職北海道日本火腿鬥士隊孫易磊、歐力士猛牛隊陳睦衡都是他的學生，「我們北市球隊維持一定的水準、也栽培不少好手。」（編輯：龍柏安）1131207