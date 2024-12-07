威力盃少棒8強出爐 新竹縣唱「台灣尚勇」漲氣勢搶勝

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（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）威力盃少棒賽8強出爐，新竹縣隊唱起「台灣尚勇」帶氣勢，打線發揮以12比2擊敗南投縣晉級，竹縣總教練蔡育勝表示，球隊從暑假開始長期集訓備戰的運作方式，慢慢看到效果。

台彩威力盃少棒賽今天下午進行複賽，新竹縣隊與南投縣隊交手，新竹縣休息區唱起「台灣尚勇」和各式中職球隊加油曲帶氣氛，團隊8安攻勢串聯搶勝、晉級8強。

新竹縣隊此次由中山、大同、五峰、關西、六家、上館球員組成聯隊，總教練蔡育勝表示，此批球員從暑假就開始集訓，感謝新竹縣政府和棒委會的協助，提供資源，從去年開始嘗試長期集訓的方式，也慢慢看到成果。

蔡育勝提到，一開始培訓從20、30人名單慢慢篩選，此批球員主要是六年級，只有1名五年級捕手，也有安排移地訓練；至於唱職棒球隊應援曲，也是希望透過這個方式讓球隊氣氛更好、可以放鬆一下。

威力盃少棒賽8強出爐，新竹縣明天8強將與台北市隊交手，台東縣隊與高雄市隊交手，台中市隊要對上地主花蓮紅隊，雲林縣隊則要與桃園市隊交手。（編輯：龍柏安）1131207