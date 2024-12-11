領航猿打爆韓國水原KT 迎EASL開季3連勝

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）桃園璞園領航猿今天與韓國水原KT音速音彈在澳門交手，領航猿在盧峻翔、伯朗與葛拉漢聯手攻下比對手團隊還高的66分下，終場以100比64收下在東亞超級聯賽（EASL）開季3連勝。

東亞超級聯賽（EASL）晚間在澳門進行2場賽事，首戰由領航猿出戰水原KT，第2場由新北國王對決澳門黑熊，其中在A組前兩戰都拿下勝利的領航猿，未登錄剛獲選台灣職籃P. LEAGUE+單月最有價值球員的洋將布依德（Julian Boyd），而對方陣中球星許訓則因傷缺陣。

領航猿開局就展現強大進攻破壞力，除了洋將葛拉漢（Treveon Graham）單節飆進3顆三分球、攻下13分外，伯朗（Alec Brown）與盧峻翔也在外線開火，趁著對手開賽慢熱，領航猿首節就以34比17領先。

領航猿次節再拉出一波6比2攻勢，將領先優勢擴大到21分，儘管對手逐漸找到投籃感覺，但領航猿攻守俱佳，半場打完將分數拉開至52比30。

下半場盧峻翔持續領軍攻堅，加上伯朗2顆三分球，率隊持續擴大差距，領航猿第3節剩下2分43秒時已取得30分領先，也提前底定戰局。

決勝節領航猿也提前將主力球員換下場，最終以36分差大勝、並迎來3連勝，還創下本季最大勝分差。

領航猿的洋將葛拉漢、伯朗今天合計投進7顆三分球，各拿下22分與27分，至於盧峻翔則有17分進帳。（編輯：龍柏安）1131211