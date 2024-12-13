深見一騎7局無責失分 大專棒球聯賽台體奪第6勝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大日籍投手深見一騎今天先發7局無責失分，李以諾單場3安3打點，台體大終場以8比1擊敗崑山科大，奪下預賽第6勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）第2階段預賽，台灣體大今天與崑山科大交手，台體大先發投手深見一騎前2局沒被敲出安打，僅因守備失誤被攻占上壘，但沒讓對手延續攻勢。

深見一騎3、4局雖有被敲出安打、投出四壞保送，但力守不失分，5局有狀況，1人出局後接連被敲3支安打失掉1分，但沒擴大失分危機，今天總計用82球投7局，被敲出4支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，奪下勝投。

台體大開賽就有攻勢，1局下靠著保送，黃騰威、劉宇翔、李以諾、楊棕皓接連安打，加上對手守備失誤，開賽攻下4分，2局下再靠著保送、盜壘、李以諾適時安打送回第2分。

台體大6局下再起攻勢，柯皓鈞率先敲出二壘打，黃騰威內野安打推進，1人出局後李以諾高飛犧牲打送回團隊第6分，8局下李以諾再有適時安打添分，台體大單局再拿2分保險分，順利獲得預賽第6勝。

南華大學預賽戰績亮眼，今天與世新大學交手，南華大學投打發揮，團隊敲出11支安打攻勢串聯，終場以10比0、7局獲勝。

南華投手陳勇志先發用58球投5局，被敲出5支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，率隊搶下預賽第10勝，南華大學預賽戰績續居第1名。（編輯：管中維）1131213