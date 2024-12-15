TPBL曼尼高2記壓哨球 國王輕取海神收4連勝

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（中央社記者黎建忠台北15日電）TPBL新北國王今天作客高雄全家海神主場，靠著5人得分達兩位數，其中替補出賽的曼尼高貢獻2記壓哨球、攻下15分，終場國王就以107比78大勝海神，收下4連勝。

近況火燙的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，在過去這段4連勝期間，平均勝分24.25分，尤其防守更是可怕，平均只讓對手拿到76.5分。

國王今天作客南台灣海神主場，首節就以26比22領先對手，第2節更在洋將強森（Chris Johnson）連得8分帶領下，團隊投進5記三分球，包括曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.）中場前1秒的壓哨三分彈，單節狂轟35分，半場結束，就以61比41遙遙領先海神。

下半場海神雖努力追分，但或許受到連續2天出賽影響，命中率都無法提升，反觀國王越打越嗨，曼尼高在第3節終了前又投進第2次壓哨三分彈，幫助國王前3節結束，就取得88比61完美優勢，提前宣布比賽劃下句點。

曼尼高賽後接受媒體訪問時表示，「雖然小時候我常在家裡後院想像這樣的畫面，但這是我第1次在正式比賽中投進2個壓哨球，感覺當然很不錯，重點還是球隊贏球，也很感謝總教練幫我畫戰術，希望以後有多一些這樣的機會。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）笑說：「第1次壓哨球確實是按照戰術跑出來的機會，但第2次就是完全靠曼尼高自己的實力，能在每一節結束前多拿分數，對球隊來說都是很棒的激勵。」（編輯：張雅淨）1131215