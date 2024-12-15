台北元坤橄欖球3連霸每人獎7萬 2025找紐澳外援

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（中央社記者黎建忠台北15日電）完成企業橄欖球聯賽3連霸的台北元坤隊，今天舉行慶功宴，創辦人杜元坤加碼頒發每名球員新台幣7萬元獎金，並透露明年會引進澳洲或紐西蘭球員，讓全隊在刺激中持續成長。

成立於2022年的台北元坤隊，上週在第3屆企業橄欖球聯賽冠軍戰以34比15擊敗長大海洋後，完成史無前例的3連霸壯舉，原本杜元坤預計每人發6萬元冠軍獎金，今晚慶功宴上決定加碼到每人7萬元。

杜元坤在接受媒體聯訪時表示，慶功宴除了慰勞全隊完成了季前目標，也感謝所有隊職員的辛勞，並期許台灣橄欖球的環境能在企業聯賽加持下，走向更美好的未來。

杜元坤提到，今年賽季找來了日本關西大學好手雨谷陸椰加盟，整體實力提升了一個檔次，結果還是在例行賽中吞敗，可見台灣整體橄欖球實力都提升。

杜元坤強調，球隊預計明年會引進澳洲或是紐西蘭的球員，讓全隊繼續在刺激中成長。另外，也會與日本職業球隊展開交流，尤其是雙方球員的互換和來往訓練，畢竟日本職業球隊的觀念和訓練值得學習。

結束企業橄欖球聯賽後，台北元坤隊裡的大學球員將各自歸建，準備參加12月28日、29日在台北田徑場舉行的「2024台北元坤國際大專七人制橄欖球邀請賽」。

今年共計來自於日本、新加坡與韓國等7支外隊，加上國內9支勁旅，分別在公開組和一般組較勁。（編輯：管中維）1131215