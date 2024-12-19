台北職業撞球公開賽 柯秉逸奪亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣選手柯秉逸今天在台北職業撞球公開賽冠軍賽，儘管一度克服6比8落後，連追5局超前，可惜最終以11比13不敵菲律賓好手羅達，拿下亞軍。

總獎金8.2萬美元（約新台幣286萬元）第3屆台北職業撞球公開賽在台北市松山文創園區4號倉庫舉行，今天賽事進入尾聲，柯家3兄弟中，柯秉漢先在32強止步，而柯秉逸、柯秉中則在4強會師，也提前確定至少有1人可挺進壓軸決賽。

這場4強「柯家兄弟」內戰，柯秉逸以11比5淘汰柯秉中，而無緣決賽的柯秉中則是專心大哥柯秉逸加油。柯秉中表示，可以在4強遇到大哥很開心，代表兩人狀況都很好，而他自評在4強失誤較多，導致一路落後。

35歲的柯秉逸決賽對手為24歲菲律賓好手羅達（Jefrey Roda），柯秉逸並不上陌生，今年10月河內撞球公開賽就曾擊敗對方，這次再度交手卻打得不輕鬆。

柯秉逸歷經6比8落後，儘管一度連搶5局超前，但羅達隨後連搶5局逆轉，包括最後開球時，直接將9號球打進袋中，以13比11奪冠，而柯秉逸以亞軍作收。

柯秉逸從上午11時從32強打起，冠軍賽晚間11時多才結束，他接受媒體聯訪時表示：「都沒什麼休息，打完休息10幾分鐘，趕快吃個東西又開始打，滿硬的，對手年輕比較吃香，年紀真的有差。」

談到最後被逆轉，柯秉逸形容，感覺就是已經咬在嘴巴的肉又飛了，但他認為，「打球就是這樣，最後一球還沒進之前，都會有變化。」（編輯：陳正健）1131219