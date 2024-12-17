台北職業撞球公開賽 柯家3兄弟晉32強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）台北職業撞球公開賽今天展開64強，柯家3兄弟都通過考驗，挺進32強。柯秉中今天說，希望明天照心中劇本進行，盼一路挺進4強，4強先遇到哥哥柯秉逸，決賽再與弟弟柯秉漢會師。

邁入第3屆的台北職業撞球公開賽這次在台北市松山文創園區4號倉庫舉行，連2天都湧入許多民眾進場加油，柯秉中接受中央社訪問時大讚，比賽氛圍比前2屆好很多，「這次辦起來有大型國際賽的感覺。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

比賽進入64強後採單淘汰制，柯秉中今天以10比2擊敗鄭舜陽，與柯秉逸、柯秉漢一同前進32強。柯秉中表示，這次在主場比賽，讓他相當興奮，「場邊球迷只要我打進球，他們就會很熱情拍手，讓我覺得很開心。」

柯家3兄弟這次僅弟弟柯秉漢在籤表上半部，其他2人在下半部。柯秉中指出，看到籤表後並沒有想太多，就一場一場打，「希望4強遇到大哥，冠亞軍賽碰到秉漢，這樣就完美了。」（編輯：郭諭儒）1131217