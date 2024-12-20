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12強棒球國手12/21衛武營見面會 勉小球員勇敢追夢

2024/12/20 09:26（12/20 10:36 更新）
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世界12強棒球賽台灣奪冠，高雄市運發局將於21日在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場舉辦見面會，邀國手與粉絲相見歡。圖為衛武營在12強賽時轉播賽事盛況。（高雄市運發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月20日
世界12強棒球賽台灣奪冠，高雄市運發局將於21日在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場舉辦見面會，邀國手與粉絲相見歡。圖為衛武營在12強賽時轉播賽事盛況。（高雄市運發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月20日
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（中央社記者林巧璉高雄20日電）世界12強棒球賽台灣奪冠，感動全台。高雄市運發局明天下午3時在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場舉辦見面會，邀國手李凱威、張政禹、陳晨威、黃子鵬、陳柏清等人與粉絲相見歡。

運動發展局今天發布新聞稿表示，5名冠軍國手都與高雄有淵源，李凱威、張政禹設籍高雄；陳晨威、黃子鵬出身高雄；陳柏清現在是台鋼雄鷹棒球隊投手。他們將將分享參賽的心路歷程，鼓勵選手堅持目標、勇於追夢。

運發局近一步表示，李凱威為阿美族，過去就讀鼓山區鼓岩國小、五福國中、高苑工商，目前隸屬中職味全龍，世界12強賽事有多次美技演出。張政禹也有阿美族血統，就讀苓雅區中正國小、大仁國中，守備方面，在最後3場賽事中都以先發三壘手出場。

黃子鵬現為樂天桃源投手，就讀前鎮區復興國小、五福國中，為中職近年本土強投，2022年奪下防禦率王。陳晨威過去就讀前鎮區復興國小、興仁國中，11月13日韓國首戰，擊出滿貫全壘打提振球隊士氣，也是生涯第一支滿貫砲，帶動台灣隊氣勢。

陳柏清今年迎來職棒生涯第一個賽季，首度入選台灣12強代表隊，並在12強接連面對日本、美國等強敵，1人先發3場比賽，獲得球迷與台灣隊友的讚賞與鼓勵。

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運發局表示，賽事期間在衛武營榕樹廣場舉辦的世界12強棒球賽B組預賽、對日超級循環賽及冠軍賽等7場次轉播活動，總計吸引超過3萬名觀眾；11月24日冠軍賽台灣以4比0擊敗日本，轉播現場更是全場沸騰尖叫聲連連。

運發局也邀請高雄三級棒球學校球隊參加球員見面會，現場將準備P12官方行李箱及大會相關贈品，歡迎市民踴躍參加，把握機會與冠軍選手見面。（編輯：李淑華）1131220

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