奪冠隱形功臣 陳柏清：盡力讓球迷看到更好棒球

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）投手陳柏清被認為是台灣隊12強賽奪冠「隱形功臣」，對此，陳柏清今天表示，不論賽前準備或場上，希望展現自己最好一面，雖然結果不如預期，但他盡力讓球迷看到更好的棒球。

台灣隊獲世界棒球12強賽冠軍，隊中投手陳柏清是南投人，棒球經歷包含鹿谷鄉鳳凰國小、中興國中、中興高中，南投縣政府今天下午在南投市中興國中舉辦陳柏清「榮耀返鄉歡迎會」，南投縣長許淑華與眾多學生在大門迎接，會中由許淑華致贈獎勵金新台幣30萬元。

許淑華表示，陳柏清身為台灣隊先發最多場次投手，為球隊奪冠做出重要貢獻，也獲球迷、隊友讚賞，因此縣府特別安排歡迎會，並比照亞運、奧運獎助金等級，提供30萬元獎勵金，展現縣府支持鼓勵，也肯定陳柏清對棒球運動的堅持努力與貢獻，期許繼續創造佳績。

冠軍賽後，陳柏清背著投手教練林岳平在球場奔跑，外界好奇原因。陳柏清接受媒體聯訪說，林岳平一直鼓勵、叮嚀他，「我們也拿到冠軍，那種場合就是很開心、很感動」，也謝謝林岳平一直鼓勵他、叫他加油。

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效力中華職棒台鋼雄鷹隊的陳柏清今年才在一軍初登板，雖是「菜鳥」，但外界認為首次參加國際賽就先發最多場，又臨危受命出戰日本隊，是「隱形功臣」。陳柏清表示，就是把自己該做的事做好，不論是賽前準備或場上，就是希望展現自己最好一面，雖然結果不如預期，但他盡心、盡力想讓球迷看到更好的棒球。

陳柏清表示，很開心受縣長邀請今天回到母校，感覺自己是一名幸福的孩子，不管在外面遇到什麼挫折，南投永遠是他的家、永遠是故鄉；學校老師、教練在他遇到挫折時，都會跟他說「要勇敢去面對、不要害怕」，謝謝教練、師長在背後支持、幫助。（編輯：謝雅竹）1131128