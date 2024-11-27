陳柏清返母校分享榮耀 是否參加經典賽順其自然

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（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）嘉義南華大學今天舉行運動會，世界12強棒球賽奪冠台灣隊投手之一陳柏清特地返母校慶祝，他提到念書時學會禪坐，助比賽時平靜內心，至於是否參加經典賽，一切順其自然。

南華大學全校運動會今天由校長高俊雄主持開幕，各院系所師生載歌載舞創意進場，展現青春洋溢的活力；世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全民沸騰，球隊投手之一的陳柏清特地返回母校，不僅學弟妹熱烈歡迎，現場更是歡聲雷動。

除了分享榮耀，陳柏清更感謝學校師長栽培，尤其是南華大學棒球隊總教練蔡仲南的指導與鼓勵，即使是畢業後，仍持續給予關心及鼓勵。

陳柏清接受媒體聯訪被問及下一步規劃，「明年是否參加棒球經典賽資格賽？」，他說，目前先陪伴家人，會休息一陣子，至於經典賽事，一切順其自然，先訓練自己不足的地方，沒有想那麼多。

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陳柏清指出，25日看到那麼多球迷接機，以及昨天遊行球迷擠滿街道，內心非常感動，雖然自己表現沒有那麼好，但要感謝教練、隊友從旁協助，覺得非常幸運。

陳柏清表示，比賽上場時，有時身體與心理無法一致，導致結果不好，這一部分需要更加學習精進，讓場上更加沉穩、有好表現。在南華大學念書時學會禪坐，可以幫助內心平靜下來，若是比賽遇到危機時，才能冷靜處理、不會慌張。（編輯：郭諭儒）1131127