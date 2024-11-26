賴總統與黃子鵬大談棒球經 請教滑球握法

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天在總統府接待世界12強冠軍台灣隊，現場請教「老虎」黃子鵬如何投滑球與變化球，大談不同球路的握球法；黃子鵬透露曾經夢想當隨扈，賴總統轉身幽默向總統府秘書長潘孟安介紹，「這是我今天的新隨扈」。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，賴總統、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝讓世界看見台灣。

在台灣英雄派對現場，「資深球迷」賴總統與代表團成員暢聊棒球，談到投球，總統還請幕僚到辦公室拿棒球，現場請教「老虎」黃子鵬如何投滑球與變化球，大談不同球路握球法，並研究低肩側投的球路以及特點。

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與會者轉述，潘孟安詢問「（投球）一定要依著這個縫線嗎？」黃子鵬馬上現場示範，賴總統在一旁也搭腔「這是二縫線」，說到「四縫線」時，總統更分析「四縫線球比較容易上來」，還現場拱黃子鵬「要不要秀一下」，3人討論熱烈。與會者表示，賴總統對各種球路的分析，看得出其「資深球迷」並非浪得虛名。

與會者轉述，黃子鵬向賴總統說自己在台南念南英商工，曾經夢想是當隨扈，總統聽聞後，隨即幽默表示今天可以試試，還幽默轉身向潘孟安介紹：「這是我今天的新隨扈」，現場氣氛輕鬆、熱絡。（編輯：謝佳珍）1131126