費城76人恩比德耶誕大戰比不雅動作 NBA開罰246萬元
2024/12/28 16:16（12/28 16:48 更新）
（中央社紐約27日綜合外電報導）美國職籃聯盟NBA今天對費城76人中鋒恩比德（Joel Embiid）開罰7萬5000美元（約新台幣246萬元），理由是他在76人與波士頓塞爾蒂克的耶誕大戰中對地主觀眾做出「不雅動作」。
法新社報導，76人25日在NBA耶誕大戰以118比114擊敗地主塞爾蒂克，當時恩比德拿下27分、9籃板。
NBA在聲明中說，恩比德在上半場1次上籃後做出不雅動作慶祝，也就是模仿職業摔角團體DX、雙臂朝胯下內側向下揮動（DX crotch chop）的動作。他先前就曾因在球場上做出這個動作而挨罰。
上半場快結束前，恩比德在投進1記三分球後，又對波士頓球迷做出不雅動作。
恩比德去年榮獲NBA最有價值球員（MVP），但他本季因傷勢及與記者發生肢體衝突而遭禁賽3場，因此一共僅出賽9場。他因鼻骨骨折仍需戴著防護面具比賽。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1131228
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