NBA芮維斯大三元 湖人耶誕大戰擊退勇士

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）NBA勇士今天迎戰湖人，球星柯瑞末節最後7.1秒飆進三分球扳平，而湖人芮維斯不僅拿下大三元，倒數1秒關鍵上籃，率隊以115比113獲勝，詹姆斯奪生涯耶誕大戰第11勝，獨居史上第1。

年底將滿40歲的洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）今天在客場迎接生涯第19場耶誕大戰，也是他與金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）生涯第4度耶誕對決，開賽焦點就在兩人身上，柯瑞先是空切後接獲隊友傳球上籃，隨後詹姆斯背框單打勾射回應。

不過，湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）首節僅打7分鐘就因腳踝扭傷退場，所幸芮維斯（Austin Reaves）及時挹注火力，幫助湖人擺脫8分落後劣勢，扳成23比23平手。

詹姆斯次節持續搶分、穩住領先局面，而柯瑞在上半場結束前1分38秒時，連續命中三分球，追成52比55，第3節更繼續展現射手本色，在還剩7分16分時，投進個人單場第5顆三分球，一度扳平比分。

湖人的芮維斯第3節後段展現火燙的三分手感，幫助球隊帶著8分領先進入決勝節，而詹姆斯、柯瑞末節在三分線互別苗頭，柯瑞在倒數12.2秒再度出手命中，並在7.1秒投進追平三分球，讓比賽再掀高潮。

芮維斯關鍵時刻再度挺身而出，在比賽還剩1秒時切入上籃，拿下2分，幫助湖人有驚無險搶下這場勝利。

身為NBA史上參與過最多耶誕大戰的球員，詹姆斯過去取得10勝8敗戰績，不僅總得分位居第1，賽前勝場數也與韋德（Dwyane Wade）並列最多，今天在湖人贏球後，詹姆斯拿下個人第11勝，超越韋德，獨居第1。

湖人在少了戴維斯情況下，全隊仍有5人得分雙位數，詹姆斯拿下31分、10助攻，耶誕大戰總得分突破500分大關，而芮維斯繳出26分、10籃板、10助攻大三元成績，八村壘飆進5顆三分球、獲得18分。

至於勇士柯瑞攻下個人本季新高的38分，三分球15投8中，魏金斯（Andrew Wiggins）貢獻21分、12籃板，可惜未能幫助球隊取勝。（編輯：陳政偉）1131226